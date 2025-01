Saudi Pro League : Al-Hilal pulvérise Al-Fateh (9-0), Kalidou Koulibaly buteur

Énorme carton d’Al-Hilal. Confronté à Al-Fateh ce jeudi à l’occasion de la 15e journée de Saudi Pro League, le champion en titre d’Arabie saoudite s’est imposé, et dans les grandes largeurs (9-0).



En première période, Kalidou Koulibaly avait débloqué la situation (20e, 1-0), avant d’être imité par l’ex-Marseillais, Renan Lodi (39e, 2-0). Dans un temps additionnel à rallonge, Marcos Leonardo (45+6e, 3-0) puis Milinkovic-Savic (45+9e, 4-0) se sont eux aussi invités à la fête.



Et si l’on imaginait les coéquipiers de Neymar décliner au retour des vestiaires, c’était se tromper. Marcos Leonardo, encore lui, s’offrait un doublé (54e, 5-0), et même un triplé (65e, 6-0), tandis qu’Al-Hamdan (90+1e, 7-0) et Malcom (90+5e, 8-0) portaient leur signature à ce succès fracassant dans les derniers instants du match.



Au classement, Al-Hilal (40 points) passe leader et grille la politesse à Al-Ittihad (38 points). Al-Fateh est plus que jamais lanterne rouge.





Avec Footmercato