PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo s’offre un doublé et atteint les 945 buts en carrière
Al-Nassr poursuit son impressionnant début de saison en Saudi Pro League. Pour le compte de la 3ᵉ journée, l’équipe emmenée par Cristiano Ronaldo a largement dominé Al Riyadh (5-1) ce samedi.
 
 CR7 s’est notamment offert un doublé dans ce match. La star portugaise a désormais inscrit 945 buts en carrière et se rapproche des 1000 buts
 
Un autre Portugais s’est également distingué : João Félix, auteur lui aussi d’un doublé. Kingsley Coman a complété le festival offensif en inscrivant un but et en offrant une passe décisive à Ronaldo en fin de rencontre.
Moussa Ndongo

Samedi 20 Septembre 2025 - 22:43


