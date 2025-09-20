Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo s’offre un doublé et atteint les 945 buts en carrière

Al-Nassr poursuit son impressionnant début de saison en Saudi Pro League. Pour le compte de la 3ᵉ journée, l’équipe emmenée par Cristiano Ronaldo a largement dominé Al Riyadh (5-1) ce samedi.



CR7 s’est notamment offert un doublé dans ce match. La star portugaise a désormais inscrit 945 buts en carrière et se rapproche des 1000 buts



Un autre Portugais s’est également distingué : João Félix, auteur lui aussi d’un doublé. Kingsley Coman a complété le festival offensif en inscrivant un but et en offrant une passe décisive à Ronaldo en fin de rencontre.