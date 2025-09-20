Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo s’offre un doublé et atteint les 945 buts en carrière

Al-Nassr poursuit son impressionnant début de saison en Saudi Pro League. Pour le compte de la 3ᵉ journée, l’équipe emmenée par Cristiano Ronaldo a largement dominé Al Riyadh (5-1) ce samedi.
CR7 s’est notamment offert un doublé dans ce match. La star portugaise a désormais inscrit 945 buts en carrière et se rapproche des 1000 buts
Un autre Portugais s’est également distingué : João Félix, auteur lui aussi d’un doublé. Kingsley Coman a complété le festival offensif en inscrivant un but et en offrant une passe décisive à Ronaldo en fin de rencontre.
CR7 s’est notamment offert un doublé dans ce match. La star portugaise a désormais inscrit 945 buts en carrière et se rapproche des 1000 buts
Un autre Portugais s’est également distingué : João Félix, auteur lui aussi d’un doublé. Kingsley Coman a complété le festival offensif en inscrivant un but et en offrant une passe décisive à Ronaldo en fin de rencontre.
Autres articles
-
Liga : Pape Gueye offre la victoire à Villarreal contre Osasuna
-
Éliminatoires Mondial U20 Féminin : Le Sénégal domine l’Algérie (2-0) et se rapproche du 2ᵉ tour
-
Premier League : El Hadji Malick Diouf passeur décisif avec West Ham contre Crystal Palace
-
Premier League : Liverpool domine Everton (2-1), Gana Gueye buteur
-
Mondiaux d'athlétisme: le Kényan Wanyonyi sacré sur 800 m dans une course extraordinaire