Saudi Pro League : João Félix en feu, Ronaldo recordman et Sadio Mané décisif lors du carton d’Al Nassr

Al Nassr a parfaitement lancé sa saison en Saudi Pro League lors de la première journée. Sadio Mané et ses coéquipiers n’ont laissé aucune chance à Al-Taawoun, balayé 5-0. L’attaquant sénégalais s’est distingué en délivrant une passe décisive.



Recrue phare de l’été, João Félix a brillé d’entrée en signant un triplé (7’, 67’, 87’) pour sa grande première en championnat. Kingsley Coman, également nouvel arrivant, a lui aussi trouvé le chemin des filets pour inaugurer son compteur avec le club saoudien.



Cristiano Ronaldo, fidèle à sa réputation, a marqué sur pénalty et porté son total personnel à 940 buts en carrière.



Dans le même temps, Kalidou Koulibaly et Al Hilal ont dominé Al Riyad (2-0) ce vendredi. Déjà en ouverture du championnat, Al Ahli d’Édouard Mendy s’était imposé 1-0 face au promu Neom SC.