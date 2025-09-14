Saudi Pro League : Sadio Mané buteur face à Al Kholood

Al Nassr enchaîne une deuxième victoire consécutive en Saudi Pro League. Après son large succès face à Al Taawon (5-0) lors de la première journée, le club s’est imposé ce dimanche contre Al Kholood (2-0).
Sadio Mané a débloqué la rencontre en inscrivant son premier but de la saison à la 52e minute, avant qu’Íñigo Martínez ne scelle la victoire à la 81e minute.
Grâce à ce nouveau succès, Al Nassr prend la tête du championnat avec 6 points (+7), à égalité avec Al Khaleej (2e, +6) et Al Ittihad (3e, +5).
De leur côté, Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Ahli d’Édouard Mendy comptent 4 points et occupent respectivement les 5e et 7e places du classement.
