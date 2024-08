Scandale Crédit Mutuel du Sénégal : réaction des Syndicats du CMS après la déclaration de Mbaye Dione suite à sa visite à Touba.

Dans un document parvenu à la rédaction de Pressafrik, la délégation mixte des deux syndicats du Crédit Mutuel du Sénégal SDE.CMS et SNTMECAC section CMS interpelle les nouvelles autorités sur la gestion du duo Amadou Jean-Jacques Diop et Mbaye Dione, qui selon l’intersyndical a fini de couler le CMS.



« Mbaye Dione, éminent membre de l'APF et Maire de Ngoudiane puisque c'est de lui qu'il s'agit, pour ceux qui ne le connaissent pas est l'actuel Directeur Général de la Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest (BIMAO) banque filiale du Crédit Mutuel du Sénégal qui la détient à hauteur de 86%. Le procédé utilisé pour installer Mbaye Dione à la tête de la BIMAO est très révélateur des mauvaises pratiques du régime déchu au soir du 24 Mars 2024 et constitue l'un des complots les plus abjects et sordides de l'histoire bancaire au Sénégal », a déclaré l’intersyndical.



« En effet », souligne le syndicat du CMS, « entre 2017 et 2019 le Crédit Mutuel du Sénégal en proie à des problèmes de gestion est mis sous Administration Provisoire. En décembre 2018, le ministre des finances et du budget de l'époque, Monsieur Amadou Ba candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2024, nomme Monsieur Mbaye Dione comme troisième et dernier Administrateur Provisoire du Crédit Mutuel du Sénégal pour soit-disant finaliser le redressement de l'institution et recruter un Directeur Général. Mbaye Dionne , connu pour ses déboires avec la justice, en rapport avec Fatou Diané ancienne ministre de la Femme dans le gouvernement de Amadou Ba et qui fût membre du comité chargé de superviser l'Administration Provisoire, viole alors les règles de nomination les plus élémentaires afin d'installer au forceps l'actuel Directeur Général du CMS Amadou Jean Jacques Diop ; et ce malgré les directives données par les membres du comité de suivi de l'Administration Provisoire pour la tenue d'un troisième entretien censé départager les candidats au poste de Directeur Général du Crédit Mutuel du Sénégal », lit-on sur le document.



Mais, poursuit, le document, « plus catastrophique encore Mbaye Dione recrute Amadou Jean Jacques Diop en lui signant un Contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur Général à la date du 14 juin 2019 alors que les Statuts du Crédit Mutuel du Sénégal en vigueur en 2019 stipulent clairement que " le Directeur Général du Crédit Mutuel du Sénégal est nommé par le Conseil d'Administration pour une durée de trois ans renouvelable une fois après évaluation jugée satisfaisante..».



« Comme pour lui renvoyer l'ascenseur et lui manifester toute sa gratitude après autant de violations pour le placer à la tête du CMS, Monsieur Amadou Jean Jacques Diop nomme à son tour Monsieur Mbaye Dione à la tête de la BIMAO banque détenue par le CMS à hauteur de 86%. Le Duo Amadou Jean Jacques Diop - Mbaye Dione, à la tête du groupe CMS depuis lors n'a évidemment ménagé aucun effort pour perpétuer le régime BBY par l'élection du Candidat Amadou Ba », dénonce l’intersyndical.



« Les recrutements politiques au sein de l'institution ont d'ailleurs permis la mise en place du dispositif de détournements massifs des crédits FONGIP dans le cadre de la convention de financement liant le FONGIP au Crédit Mutuel du Sénégal. Ces détournements à l'échelle nationale ont servi à entretenir des bases politiques dans diverses localités du pays telles que Ziguinchor, Bambey, Diourbel, Rufisque, Touba , Louga, Tambacounda , Missira ....etc. »,note le document, ajoutant que « Le balai Jub Jubël Jubbënti du nouveau régime est donc impatiemment attendu au Crédit Mutuel du Sénégal pour neutraliser définitivement ce duo de faussaires ( Amadou Jean-Jacques Diop et Mbaye Dione) qui a fini de couler le CMS ».