Scandale: Mbaye Niang cité dans une affaire de proxénétisme et arrêté

Il y a quelques jours, une candidate de télé-réalité était mise en examen pour proxénétisme pour avoir organisé des rencontres entre des jeunes femmes et des footballeurs. De nouveaux détails ont été dévoilés. Non Stop Reality vous en dit plus.



En septembre dernier, Jeremstar brisait le silence avec son reportage choc qui pointait du doigt la prostitution au sein de la télé-réalité. Chose sur laquelle il est également revenu dans son livre. "Il y a la mère maquerelle, cette candidate qui travaille depuis plusieurs années dans ce milieu-là, confiait-elle alors sous couvert d’anonymat. Dès qu’il y a une petite nouvelle recrue de téléréalité plutôt sexy, elle la recrute pour la vendre et prendre des commissions", avait-il précisé.



Hé bien, cette fameuse femme a peut-être été enfin mise en examen comme l’ont annoncé nos confrères de Nice Matin le 23 juin dernier. Ils avaient alors déclaré : "Une Azuréenne, vedette d’une émission de téléréalité, est actuellement mise en examen pour proxénétisme mais elle est libre sous contrôle judiciaire. Elle aurait organisé des voyages mettant en relation des jeunes femmes et des footballeurs".



Des footballeurs arrêtés

Et si l’identité de cette personne n’a toujours pas circulé, nos confrères de Closer ont dévoilé le nom des footballeurs qui ont été interrogés dans le cadre de l’enquête. Parmi la liste figurent les noms de de Benjamin Mendy, Jeremy Menez l’ex d’Emilie Nef Naf ou encore M’Baye Niang le chéri d’Emilie Fiorelli, Bafétimbi Gomis et Témoué Bakayoko. Cependant, aucune charge n’aurait été retenue contre eux.

Reste à savoir si ces éléments vont permettre à d’autres personnes de briser le silence et si l’on va découvrir qui est la personne à la tête de tout cela…



Avec Nice Matin