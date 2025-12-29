Réseau social
Scandale Softcare : l’UNCS appelle à une gestion impartiale de cette affaire
La coordination régionale de Kaolack de l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) a appelé les autorités à diligenter « une enquête transparente, claire, équitable et indépendante » à la suite de rencontres avec des commerçants et des distributeurs de la marque Softcare.
 
Selon son coordinateur régional, Adnan Dème, cette enquête devrait être « fondée sur des analyses scientifiques et contradictoires, garantissant l’objectivité des conclusions », afin d’écarter tout risque de discrédit à l’encontre des personnes ou entités concernées.
 
S’exprimant sur les ondes de la RFM, Adnan Dème a indiqué que l’UNCS suit cette affaire avec « une attention particulière », soulignant qu’elle suscite « des préoccupations légitimes au sein des consommateurs sénégalais ». À ses yeux, « seule une démarche indépendante et rigoureuse permettra de rassurer les consommateurs ».
 
Fatime Guèye (Stagiaire)

Lundi 29 Décembre 2025 - 14:22


