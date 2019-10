Scandale à 10 milliards à l’Artp : l’audience fixée ce jeudi devant la Cour des comptes

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) est secouée par un scandale à hauteur de 10 milliards de F Cfa suite au rapport de l’Ige (Inspection générale d’Etat). Les deux mis en cause, Daniel Goumalo Seck et Ndongo Diao, tous anciens Directeurs généraux de ladite structure, ont été renvoyés devant la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes. Leur audience est fixée demain, jeudi 24 octobre, suite à l'ordonnance de renvoi du Parquet général en date du 22 mai 2018.





Selon le journal « Les Echos », Ndongo Diao est poursuivi pour les délits de financiers allant de passation de marché sans publicité, non-respect de la procédure de mise en concurrence. Quant à Daniel Goumalo Seck, il est accusé d’avoir passé 7 marchés sans publicité suffisante, par entente directe et sans apporter la preuve de la mise en concurrence des soumissionnaires.