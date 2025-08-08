Scandale à l'Ocrtis : un "indicateur", jugé pour "trafic de drogue", mouille l'adjudant Mamadou Lamine Keita et son adjoint

Ababacar Nguirane, 35 ans, fils d'un ancien policier et domicilié à la Sicap Foire (Dakar), risque deux ans de prison ferme. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Dakar le 7 août 2025 pour des faits d'"offre ou de cession de drogue".



Selon « Les Échos », il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 23 octobre 2023, après qu'on ait trouvé sur lui 98 comprimés d'ecstasy. Au tribunal, hier, le mise en cause a affirmé être un indicateur de police et a impliqué des membres de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis) dans son affaire.



Il a affirmé que la drogue lui avait été donnée par des personnes avec qui il travaillait. « C'est un certain Mouhamed qui me l'avait donnée pour la livrer à des jeunes. Je suis un indicateur qui travaille avec les forces de l'ordre », a-t-il dit au juge. Mais le procureur l’a contredit : « est-ce que tu n'usurpes pas cette fonction ? Tu ne peux pas travailler avec eux et qu'ils se permettent de croiser les bras sans rien faire pour toi jusqu'à ce que tu atterrisses à la barre ».



Pour sa défense, rapporte la même source, Ababacar Nguirane a mouillé des ténors de l'Ocrtis, notamment l'adjudant Mamadou Lamine Keita, ainsi que l'adjoint de celui-ci. D'après lui, il travaille avec ces derniers qui lui auraient donné cette drogue qui a été retrouvée sur lui.



Toutefois, le procureur l'a contredit à nouveau. Selon le maître des poursuites, l'adjudant Keita, entendu au cours de l'instruction, a déclaré n'avoir jamais travaillé avec le prévenu, ainsi que son adjoint à l'Ocrtis. « L'Ocrtis ne demande jamais à une personne de livrer de la drogue à des tiers pour les interpeller après. C'est interdit. Une provocation à une infraction est interdite. Tu connais le milieu et tu en profites. Ce n'est pas une affaire d'infiltration. À la police, tu avais reconnu les faits et soutenu que c'est Mouhamed qui t'avait donné la drogue à vendre. Ton père est un ancien policier et tu connais bien le milieu. Ce n'est pas parce que tu es indicateur que tu dois te permettre de vendre de la drogue », a-t-il déclaré. Il a, au terme de ses observations, requis 2 ans d'emprisonnement ferme contre le prévenu.



Par ailleurs, l’avocat de la défense, Me Guèye, a indiqué que son client est un indicateur et que l'adjudant de l'Ocrtis, Mamadou Lamine Keita, a bel et bien confirmé qu'il fait appel à lui dans certaines opérations. Même si l'avocat estime que la détention de ces comprimés de drogue n'est pas contestée, il déclare que « l'offre ou la cession de drogue qui est imputée au prévenu pose un problème ».



En effet, la robe noire a fait remarquer qu'il faudrait un acte matériel pour cette infraction, alors que le mis en cause n'a ni offert ni cédé de drogue. Finalement, il a plaidé sa relaxe pure au principal et, à titre subsidiaire, une disqualification des faits d'offre ou de cession de drogue en détention en vue de l'usage.



Le tribunal et le procureur, à la fin des débats, ont refusé la liberté provisoire à Ababacar Nguirane. Le délibéré est attendu le 21 août 2025.