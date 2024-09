Scandale à l'Onas : l’entreprise Vicas va servir une citation directe à Dr Cheikh Dieng

L’entreprise dénommée Vicas a décidé d’ester en justice contre l’ancien Directeur général de l’Office national de l’assainissement (Onas), Dr Cheikh Dieng, ce lundi. L’annonce a été faite par Mamadou Diour, secrétaire général de l’Association des acteurs de l’assainissement du Sénégal, au cours d’un point de presse.



« Notre avocat va lui (Cheikh Dieng) remettre la citation directe. On n’a pas encore mis la main sur lui. Car nul ne peut se payer le luxe de jeter en pâture une entreprise comme la nôtre qui a plus de cent employés » a déclaré M. Diour, tout temps soulignant qu’ils veulent que le sieur Dieng prouve ses allégations contre leur entreprise.



Selon le journal les Echos, Mamadou Diour a fait savoir dans sa déclaration que le processus de passation de marchés, tel que rapporté, présente des variations significatives dans les coûts et les délais d’exécution.



Il a précisé que « deux principaux ensembles de contrats sont en cause : un appel d’offres restreint au profit de Delgas et Taysir Kheweul, le montant total des marchés s’élève à 324.245.000 Cfa ; les entreprises impliquées : Taysir Kheweul et Delgas parmi les six entreprises présélectionnées ; Taysir Kheweul 649.413.000 francs, Delgas 674.842.000 pour des délais d’exécution de 45 jours ».



En ce qui concerne les disparités dans les coûts et dans les performances d’exécution, M. Diour a renseigné qu’une analyse comparative des coûts révèle des écarts significatifs entre les montants facturés dans le cadre de l’appel d’offres restreint et ceux de l’entente directe. « Pour Taysir Kheweul, le taux d’exécution des travaux est de 10% réalisé en 30 jours ; 37% pour Delgas en 30 jours, entre autres » détaille M. Diour.

Il ajoute que « le coût par mètre linéaire de curage pour des diamétres supérieurs à 600mm est de 23000 avec Taysir Kheweul et Delgas alors qu’il est de 3000 avec Vicas et Delgas dans l’entente directe ».



Pour les camarades de Diour, il est impératif que des éclaircissements soient apportés sur les critères ayant conduit à de telles différences de coûts.



Pour rappel, en conférence de presse en août dernier, Dr Cheikh Dieng avait saisi l’occasion pour se prononcer sur les entreprises VICAS ET DELTA et sur les montants des contrats de curage. Il avait déclaré que les entreprises DELTA et VICAS « sont celles choisies justement par le ministre Cheikh Tidiane Dièye pour bénéficierE d'une entente directe ».