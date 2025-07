Biram Soulèye Diop aux militants de Pastef : « Celui qui insulte Ousmane Sonko, insultez-le aussi »

Le ministre des Mines, Biram Soulèye Diop, a encore dérapé. Ce samedi, en marge de l’Université d’été organisée par le parti Pastef à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), le responsable dudit parti s’est illustré par des propos offensifs.S’adressant aux militants, il a exhorté ces derniers à ne pas rester passifs face aux critiques dirigées contre leur leader. « Celui qui insulte Ousmane Sonko, insultez-le aussi. La réplique est légale et autorisée. Si quelqu’un insulte le président de la République, insultez-le également », a-t-il lancé, sous les applaudissements du public.Pour Biram Soulèye Diop, le soutien à Sonko ne doit pas se limiter à des déclarations d’admiration. « Nous avons bâti quelque chose de grand. Dieu nous a accordé une expérience inestimable. Nous avons choisi un guide, et ce guide est en train d’inspirer le monde, y compris des pays non africains », a-t-il soutenu.Poursuivant dans cet élan, il a révélé qu’un parti politique des Comores s’est inspiré du Pastef : « Il s’appelle Pactef Parti africain du Comores pour le travail, l’éthique et la fraternité. C’est une grande victoire pour nous ».Le numéro 2 de Pastef a également taclé ceux qui, selon lui, s’en prennent à Sonko sans avoir la moindre légitimité. « Il y a des gens qui ne peuvent même pas remplir une salle, mais qui se permettent de s’attaquer à notre leader. Si quelqu’un l’insulte, insultez-le », a-t-il insisté.