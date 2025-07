BFEM 2025 : l'école sénégalaise de Bissau obtient un taux de réussite de 74,46 % dès le premier tour

L’école sénégalaise de Bissau s’est brillamment illustrée lors de l’édition 2025 du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM), avec un taux de réussite de 74,46 % dès le premier tour. Sur les 47 candidats ayant composé au CEM 2 de Kolda, 35 ont été déclarés admis d’office, selon les résultats provisoires communiqués.



Parmi les 12 restants, six candidats devront se présenter au second tour, tandis que les six autres sont ajournés. Une performance saluée par Sana Sadio, membre de l’administration de l’école sénégalaise de Guinée-Bissau, qui a accompagné les élèves au Sénégal pour la tenue des épreuves.



Les candidats de l’école n’ont pas seulement obtenu de bons résultats, ils ont également brillé en occupant les premières places dans le classement de leur jury au centre du CEM Kolda 2, renforçant ainsi la réputation de leur établissement à l’échelle sous-régionale.



Cette performance remarquable témoigne des efforts soutenus de l’encadrement pédagogique et de la détermination des élèves, malgré l’éloignement géographique et les défis logistiques liés à leur participation à l’examen dans un autre pays.