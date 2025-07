Balla Gaye 2 – Siteu : un duel sous haute tension ce dimanche

Le grand jour est arrivé pour les amateurs de lutte sénégalaise. Ce dimanche 20 juillet 2025, l’Arène nationale accueillera le tant attendu combat entre Balla Gaye 2, de l’écurie Balla Gaye, et Siteu, de l’écurie Lansar. Un choc organisé par Albourakh Events, sous la houlette du promoteur Baye Ndiaye.



Surnommé "l’Empereur des arènes", Balla Gaye 2 a beaucoup à jouer. Une victoire viendrait confirmer sa belle dynamique, notamment après sa brillante performance contre Tapha Tine le 21 juillet 2024. Confiant, le fils de Double Less veut continuer sur sa lancée, asseoir son autorité et, pourquoi pas, tendre la main à la nouvelle génération de lutteurs.



Face à lui, Siteu joue gros également. Battu récemment par Lac 2 en novembre 2023 puis par Modou Lô un an plus tard, le phénomène de Diamaguene a besoin de se relancer. Un succès face à une pointure comme Balla Gaye 2 serait une véritable bouffée d’oxygène pour sa carrière, et pourrait lui rouvrir les portes des grands combats.