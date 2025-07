L'Entente SYTJUST-UNTJ récuse Mamadou Lamine Dianté et dénonce une médiation politisée

L’Entente des syndicats des travailleurs de la justice (SYTJUST) et l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) ont vigoureusement dénoncé l’attitude de Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social. Dans un communiqué rendu public, les deux organisations syndicales l’accusent de « posture partisane » et « d’instrumentalisation politique » du mouvement de grève des travailleurs de la justice.



« L'Entente SYTJUST-UNTJ a suivi avec une attention particulière l'intervention de Monsieur Mamadou Lamine Dianté, Président du Haut Conseil du Dialogue Social, diffusée ce vendredi 18 juillet 2025 sur une chaîne de télévision de la place. Il faut le dire sans détour : l'objectif unique et manifeste de cette sortie était d'obtenir la suspension du mouvement de grève des travailleurs de la Justice. Ni plus, ni moins », peut-on lire dans le communiqué.



Les syndicalistes rappellent avoir déjà demandé au président du Haut Conseil du Dialogue Social de faire preuve de « retenue et de respect à observer la stricte neutralité que lui impose son statut et s'abstenir de toute prise de position publique relative à ce dossier tant que la crise reste pendante »



« Malheureusement, loin de respecter cette exigence, Monsieur Dianté persiste dans une posture partisane. Il donne publiquement l'impression de vouloir instrumentaliser cette grève pour en faire un levier dans sa propre trajectoire politique », déplorent-ils.



Pour les syndicalistes, de tels agissements constituent des « motifs sérieux et légitimes de suspicion de partialité et de défaut de neutralité ». « Dans ces conditions, disent-t-ils, sa « récusation devient non seulement légitime mais nécessaire ».



En conséquence, l'Entente SYTJUST–UNTJ dit ne plus « reconnaître Monsieur Mamadou Lamine Dianté comme médiateur dans le cadre de la crise actuelle ». Elle invite le Gouvernement à en prendre acte formellement.