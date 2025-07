Tambacounda : Des digues bientôt érigées sur le Mamacounda pour prévenir les inondations et valoriser l’eau

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, samedi, à Tambacounda, la réalisation de digues et des aménagements le long du cours d’eau du Mamacounda.



M. Dièye a visité des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales et les sites impactés par les fortes pluies enregistrées dans la journée du lundi 14 juillet à Tambacounda.



« Ce qui était jusqu’ici un défi, nous voulons le transformer en opportunité, le cours d’eau Mamacounda devrait être une grande opportunité pour Tambacounda, ça ne devrait pas être un problème en amont, on va travailler à faire des digues qui seront installées sur le cours pour pouvoir faire en sorte de retenir les eaux, puis soulager les apports et réduire les apports sur le cours principal au niveau de la ville », a-t-il déclaré.



Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye était en compagnie, lors de cette visite, du gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, du maire de la ville, Pape Panda Dièye, de plusieurs autres autorités administratives, locales et chefs de services de cette région.



Le ministre a expliqué également que les digues qui seront réalisées vont retenir de l’eau qui pourra être utilisée pour des aménagements agricoles, pour le maraîchage etc..



« C’est ça notre ambition en moyen et long terme parce que nous ne voulons plus qu’une opportunité comme ça, reste inexploitée. Mamacounda doit devenir un cours d’eau comme on en a dans d’autres grandes villes du monde, une rivière urbaine avec des reboisements tout autour, bien aménagés avec des endiguements qui soient propres avec l’eau claire et propre, puis aménager des berges avec des jardins et autres pour que ça soit le cours d’eau de la ville », a-t-il détaillé.



Une telle initiative nécessite selon le ministre de Hydraulique et l’Assainissement, de prendre en compte, dans la construction de tous les autres ouvrages routiers, les dimensionnements sur les ouvrages de traversée pour que l’eau puisse circuler plus convenablement.



Pour les besoins de cet hivernage en cours, Cheikh Tidiane Dièye a annoncé qu’un travail sera fait dans les prochains jours sur le cours d’eau pour élargir un certain nombre d’espaces de zones, renforcer les capacités d’écoulement du cours d’eau et enlever tous les déchets.



Il a annoncé également que des équipes seront déployées régulièrement surplace pour anticiper certains risques.

Le ministre a souligné dans ce sens qu’une étude a été déjà faite avec la cartographie des zones inondables.



Le ministre a salué la résilience de la population de la commune de Tambacounda et la mobilisation des autorités administratives, locales et tous les services de l’Etat de la région.



Cheikh Tidiane Dièye a annoncé qu’un appui destiné aux équipes locales sera remis gouverneur pour l’achat de matériels de nettoyage et de motopompes.



Le cours d’eau de Mamacounda est un bras de fleuve qui traverse principalement les quartiers Pont, Abattoirs, Médina Coura et Dépôt de la commune de Tambacounda.



Selon les données de la mairie de Tambacounda, 76 familles ont été impactées par la crue du Mamacounda suite aux fortes pluies enregistrées dans la journée du 14 juillet.





Avec APS