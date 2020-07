Scandale dans la distribution du Fond Force-Covid-19: des morts seraient sur la liste des bénéficiaires

Après la presse, les acteurs culturels risquent d’être très remontés contre leur ministère de la Culture et de la Communication dirigé par Abdoulaye Diop, si l’information livrée par « Les Echos » ce vendredi, est avérée. En effet, le journal révèle que des morts ont bénéficié du fonds Force-Covid-19 dégagé par le président de la République Macky Sall, pour appuyer les acteurs de la Culture dans cette période difficile marquée par la crise sanitaire du coronavirus où les activités sont à l’arrêt depuis plus de 5 mois.



Alioune Badara Diagne (Golbert), décédé début avril, avant la mise en place du plan de résilience, serait sur la liste des bénéficiaires dudit fonds. Les artistes et acteurs de la culture ont bénéficié des 3 milliards, pour rappel.