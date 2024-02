Scandale financier à l’agence Wave de Joal : le chef d’agence arrêté pour un trou de 50 millions de Fcfa

Le chef d’agence de la structure « Wave » de Joal, Mame Babacar Seck, est cité au cœur d’un détournement de 50 millions de Fcfa. D’après L’Observateur, l’éclatement de ce scandale est survenu lors d’un contrôle de routine effectué le 13 avril 2023 par la responsable de liquidation de Wave Sénégal.



Selon le journal, au cours de l’exercice financier, Anna Marie Fall constate avec surprise un trou de 50 millions de Fcfa dans les caisses du chef d’agence, Mame Babacar Seck.



Détectant cette nébuleuse, l’auditrice avertit la hiérarchie dont le responsable de recrutement de la société, Souleymane Diagne. Qui soumet l’agent incriminé à un interrogatoire serré.

Dans ses explications, Mame Babacar Seck nie et jure par tous les saints avoir reversé le montant aux agents de la société Sagam, structure chargée de la collecte du transport des fonds pour l’agence Wave.



D’après L’Obs, il n’a pu produire aucun document administratif prouvant ses allégations ni en mesure d’identifier les agents de Sagam à qui il a remis le pactole.



Le journal renseigne qu’au terme de plusieurs mois d’enquête interne, les responsables ont fini par actionner les gendarmes en portant plainte contre le chef d’agence. Face aux pandores, Théophile. S. Diouf, chef de service du transport à Sagam, enfonce Seck, soutenant que ses éléments n’ont mené aucune opération à Joal, le jour des faits signalés par le mis en cause.



La preuve, explique Diouf, les responsables de Wave lui avaient signalé la veille, le 22 mars 2023, une erreur de planning. Théophile confie aux enquêteurs que la géolocalisation indique que leurs véhicules ne sont pas déplacés à Joal le jour des faits.





Acculé, le mis en cause a finalement tout avoué. Au terme de sa durée légale de garde à vue, le chef d’agence de Wave de Joal a été déféré lundi dernier au Parquet de Mbour pour détournement de fonds.