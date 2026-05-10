Elections du Conseil Consultatif de la Jeunesse: le maire de Diaobé-Kabendou appelle la jeunesse au calme

Dans un message adressé aux populations, l’édile de Diaobé-Kabendou a invité la jeunesse au calme, à la retenue et à l’union, soulignant l’importance de préserver la paix et la stabilité dans la commune.

« Ces élections doivent être un moment de démocratie, de respect mutuel et de fraternité entre les fils et filles de notre commune », a déclaré le maire, avant d’exhorter les différents acteurs à éviter « les violences, les insultes, les provocations et toute forme de division ».

Le premier magistrat de la commune a également tenu à rassurer les différents candidats sur sa neutralité dans le processus électoral. Selon lui, tous les candidats sont traités sur un pied d’égalité.

« Je n’ai aucun candidat favori, car pour moi, le véritable candidat reste la jeunesse et toute la population de notre commune », a-t-il affirmé, précisant que son rôle consiste avant tout à garantir « un climat apaisé, juste et transparent pour tous, sans distinction ».

Le maire a par ailleurs promis son accompagnement au futur responsable qui sera choisi à l’issue du scrutin. Il assure que le vainqueur bénéficiera de son soutien institutionnel et moral afin de travailler ensemble pour le développement de la commune et l’épanouissement des jeunes.

Dans cette dynamique, il a invité chaque candidat, militant et citoyen à faire preuve de responsabilité et d’exemplarité afin que ces élections se tiennent dans la sérénité, la transparence et le respect des règles démocratiques.

À travers cet appel, l’autorité municipale entend renforcer la cohésion sociale et préserver l’unité au sein de Diaobé-Kabendou, dans l’objectif de bâtir une commune forte, solidaire et tournée vers l’avenir.

À la veille des élections du Conseil Consultatif de la Jeunesse, le maire de la commune de Diaobé , dans la région de Kolda (sud), a lancé un appel fort à l’endroit des jeunes afin que le scrutin se déroule dans un climat apaisé et respectueux des valeurs républicaines.