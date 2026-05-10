Saint-Louis : 305 villas réceptionnées dont 181 remises aux sinistrés de l’érosion côtière à Diougop

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a réceptionné, le 9 mai 2026, à Diougop, dans la commune de Gandon, les villas construites et équipées destinées au relogement des populations déplacées par l’érosion côtière. À ce jour, 305 villas ont été réceptionnées, dont 181 déjà attribuées à leurs bénéficiaires, permettant le relogement définitif de près de 7 000 personnes.



Situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Louis, le site de recasement de Diougop a été aménagé pour accueillir les habitants de la Langue de Barbarie affectés par l’avancée de la mer et les conséquences des changements climatiques. Le coût global des infrastructures, équipements et services livrés est estimé à 16,5 milliards de francs CFA, selon une note transmise à l’APS.



« C’est avec une émotion particulière et une réelle satisfaction que je procède à la remise des clés des logements sociaux aux ayants droit, ainsi qu’à l’inauguration du poste de santé, du marché moderne et des équipements socio-collectifs », a déclaré le ministre.



Cette opération entre dans le cadre du Projet de relèvement d’urgence et de résilience mis en œuvre par l’Agence de développement municipal. Selon Moussa Bala Fofana, cette initiative constitue « une réponse concrète » de l’État aux attentes des populations touchées par l’érosion côtière et illustre la volonté d’« un État qui agit, qui protège et qui prépare l’avenir ».



La cérémonie s’est tenue en présence du directeur général de l’Agence de développement municipal, Mamouth Diop, ainsi que de l’adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Bâ.



Le maire de la commune de Gandon, Mamadou Alpha Diop, a salué l’attention accordée par les autorités aux collectivités territoriales, réaffirmant l’engagement de sa commune à accompagner et soutenir les actions du gouvernement.