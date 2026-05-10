Nairobi :Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour participer au sommet Africa Forward sur l’innovation et la croissance

Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce dimanche pour Nairobi, au Kenya, où il prendra part jusqu’au 13 mai au sommet Africa Forward, nouveau format de dialogue entre l’Afrique et la France, selon une annonce de la Présidence sénégalaise.



Anciennement connu sous l’appellation sommet France-Afrique, ce rendez-vous réunit plusieurs chefs d’État africains, des institutions financières, des entreprises, des organisations de jeunesse, des artistes, des représentants de la société civile ainsi que des membres des diasporas africaines.



Le Sénégal entend y défendre « la voix d’une Afrique exigeante » sur les questions liées au financement du développement, à la paix et à la souveraineté des choix politiques et économiques du continent.

Organisé à l’initiative du Kenya et de la France, le sommet se déroule lundi et mardi dans la capitale kényane autour du thème : « Africa Forward : des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ».



L’événement réunira notamment Emmanuel Macron et William Ruto, ainsi que plusieurs autres dirigeants africains.

Selon l’Élysée, ce sommet vise à accélérer les investissements croisés entre la France et les pays africains et à construire des solutions concrètes autour de secteurs stratégiques comme la santé, la souveraineté alimentaire, le numérique, l’énergie et la connectivité.



La première journée sera marquée par un forum économique baptisé « Inspire and Connect », consacré aux partenariats économiques franco-africains et aux initiatives portées par les secteurs privés africains et français. Des échanges autour de la jeunesse, du sport et des industries culturelles et créatives sont également prévus.



Le sommet proprement dit se tiendra le 12 mai. Les discussions porteront notamment sur la réforme de l’architecture financière internationale, la transition énergétique, l’industrialisation verte, l’économie bleue, l’intelligence artificielle, l’agriculture durable et la santé.



Les enjeux liés à l’emploi et à la formation des jeunes, à la compétitivité économique ainsi qu’aux questions de paix et de sécurité, en soutien aux médiations africaines et aux actions de Union africaine, seront également abordés.



Certaines conclusions de ce sommet devraient contribuer à la préparation du prochain sommet du G7, prévu du 15 au 17 juin à Evian, en France.

La rencontre prendra fin mardi soir prochain avec un concert réunissant plusieurs grandes figures de la musique africaine et des diasporas.

