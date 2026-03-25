Scandale homosexuel : une autre enquête ouverte après l’arrestation de quatre individus en plein ébat

L'affaire des présumés homosexuels au Sénégal continue de défrayer la chronique. Suite à l’arrestation de quatre individus, surpris presque nus dans une chambre, la Brigade de recherche de Keur Massar (banlieue de Dakar) a lancé une nouvelle enquête. Celle-ci est distincte du dossier concernant Pape Cheikh Diallo et ses co-accusés, qui sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ».



D’après le journal Libération, l'exploitation des téléphones des quatre nouveaux suspects, en plus des objets saisis dont des lubrifiants, aurait déjà révélé des éléments très compromettants. C'est le cas de sextapes partagées dans lesquelles les personnes impliquées seraient les protagonistes.



Concernant l’affaire Pape Cheiikh Diallo et Cie, la Br de Keur Massar a arrêté, le 24 mars 2026, le 48e suspect. Il s’agit de Ousmane Kadior Cissé, journaliste de la 7tv. Ce dernier a été interpellé dans les locaux de la télévision alors qu’il s’apprêtait à présenter le journal de 14 heures.



Des preuves techniques, obtenues par les gendarmes, auraient révélé une «relation amoureuse» stable et une connexion constante entre Ousmane Kadior Cissé et Ibrahima Magib Seck, écroués dans le même dossier. Face aux gendarmes et devant les preuves techniques, le présentateur aurait tenté de nier les faits, sans convaincre.



Ousmane Kadior Cissé est le 4ème partenaire présumé de Ibrahima Magib Seck, se disant « passif » ou « oubi », interpellé dans le cadre ce dossier. Le dernier était le cuisinier Cheikh Sarr, placé sous mandat de dépôt jeudi dernier, en même temps que d'autres « amants de l'ombre » dont Joseph Ndiaye, lié au réseau de « Steph » ou « Modou ».