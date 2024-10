Scandale supposé à l'Aser : Jean Michel Sène invite Thierno Alassane Sall à un débat public sur le marché en question

La scène politique veut changer de visage. Les leaders de partis politiques, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, veulent aller vers des débats publics. En effet, après la sortie de Amadou Ba, ancien Premier ministre (Pm) sous le régime de Macky Sall hier lundi, l'actuel Pm, Ousmane Sonko, a fait un poste dans ses différentes plateformes pour l'inviter à un débat public sur les questions liées à la dette et au déficit public, à la fiscalité, au foncier, aux mines, entre autres sujets.



De son côté, Jean Michel Sène, Directeur général (Dg) de l'Agence Sénégalaise d'Electrification rurale (Aser), invite lui aussi Thierno Alassane Sall à un débat public. Ce, à la suite du post sur X de M. Sall dans lequel il a déclaré : "Monsieur le Premier ministre veut choisir ses débatteurs et ses thèmes...".



"Monsieur Thierno Alassane Sall, j’ai constaté votre grand intérêt pour éclaircir le soit disant dossier ASER et vous en remercie grandement.

Ainsi, je vous informe de ma disponibilité entière a en débattre avec vous, selon le format à votre convenance", a écrit M. Sène.



Qui s'est engagé à livrer tous les documents concernant le présumé scandale à Aser à la tête de liste de la coalition Sénégal Kessé pour les élections législatives du 17 novembre. "Pour éclairer la lanterne des sénégalais. Je reste convaincu que vous êtes aussi attaché que moi à la reddition des comptes et la transparence dans la gestion publique. Je m’engage à vous fournir tout document relatif au marché en question", a-t-il promis.