Affaire "Kocc Barma" : voici pourquoi le site "Seneporno" reste actif

Intercepté nuitamment à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar (Aibd), le 27 juillet dernier par la division spéciale de cybersécurité (Dsc) alors qu'il tentait de quitter le pays et suspecté d'être le bras droit d'El Hadji Babacar Dioum alias « Kocc Barma », El Hadji Assane Demba alias « Leuk Daour » (39 ans) est dans de beaux draps. Le journal Libération a révélé ce lundi, les détails de l'audition de "Leuk Daour" et les raisons pour lesquelles le site Seneporno était toujours fonctionnel ce, malgré l'arrestation de son administrateur.



En effet, des éléments trouvés sur son téléphone et sur le MacBook pro de « Kocc Barma » ont montré que celui qui se dit « cuisinier », est mouillé jusqu'au cou dans cette entreprise de chantage numérique. En effet, rapporte le quotidien d'information, El Hadji Assane Demba sous le pseudo de « Leuk Daour » avait envoyé des messages à un de ses contacts, formellement identifié, pour lui dire qu'il aurait trouvé le moyen de contacter « Kocc ».



« Bro, il ne parlera pas, il me doit bien ça. Il a assuré, Walahi », a-t- écrit. Interpellé par les enquêteurs sur le message, il prétend avoir tout inventé pour « rassurer » son contact. Dans un autre enregistrement audio, avec le même contact, El Hadji Assane Demba persistait, citant même le nom d'une avocate. « On est tranquille, Walahi Azim », dit-il.



Invité par les enquêteurs de s'expliquer sur cet enregistrement sonore retrouvé dans son WhatsApp, le mis en cause a évoqué son droit au silence.



El Hadji Assane Demba dit « Leuk Daour » gardera encore le silence sur un autre élément à charge. En exploitant le Macbook Pro saisi sur El Hadji Babacar Dioum, les enquêteurs avaient retrouvé dans les paramètres de configuration des sites « seneporno, babiporno et boydakar », l'identité, l'adresse e-mail d'El Hadji Assane Demba ainsi que le pseudonyme « Leuk Daour », sous lequel il agissait. Malgré les relances des enquêteurs, Leuk Daour comme il se faisait appeler dans ses communications avec «Kocc Barma » a encore opposé un silence.



Encore plus grave, l'exploitation du téléphone d'El Hadji Assane Demba a fait ressortir la sextape d’un certain P.S. Face à cet énième élément de preuve, El Hadji Assane Demba, qui avait été condamné en 2013 à un mois de prison ferme pour accès frauduleux à un système informatique, a argué avoir gardé la sextape pour son usage personnel ».

La nommée P.S., elle, retrouvée par les enquêteurs a indiqué que la vidéo a été prise au Point E sans son consentement.



Il est placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges pour « association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel, recueil et divulgation de données à caractère personnel portant atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, diffusion aux bonnes mœurs, atteinte à d'images et d'écrits contraires l'intimité de la vie privée d'autrui, photomontage illégal, pornographie enfantine, pédophilie et extorsion de fonds ».



Après « « Babiporno », les enquêteurs de la Dsc ont fermé le site « Seneporno ». Si le site était encore actif, a indiqué le quotidien d’information, c'est parce que les policiers étaient sur un important travail pour recueillir et conserver des données. Une vaste traque est déclenchée, sous la supervision du doyen des juges qui a fait une délégation aux redoutables enquêteurs numériques.