JOJ Dakar 2026 : le Japon fait don de quatre ambulances médicalisées de type C au Sénégal

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a réceptionné quatre ambulances médicalisées de type C octroyées par l’ambassadeur du Japon au Sénégal. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée à la résidence du diplomate japonais.



Cette dotation en matériel roulant s'accompagne de dons complémentaires destinés au secteur des sports. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement et du peuple japonais aux autorités sénégalaises pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souligné la solidité des relations bilatérales entre les deux nations, rappelant notamment l'extension de l'Hôpital régional de Thiès doté d'une capacité additionnelle de 120 lits. Les véhicules d'urgence viendront renforcer le dispositif sanitaire d'urgence déployé pendant la durée des compétitions olympiques.