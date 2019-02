Scrutin du 24 février: le Pôle de communication du candidat Macky annonce sa victoire à 17 heures

Réuni, ce mercredi 6 janvier 2019 à son siège sis à Dieupeul, le pôle de communication de la coalition Benno Bokk n'a laissé aucune chance aux adversaires de Macky Sall à l'élection présidentielle. " L'opposition s'affole et jette déjà l'éponge face à la mobilisation exceptionnelle des Sénégalais au passage du candidat Macky Sall. Et pour preuve, c'est des mobilisations nocturnes à n'en pas finir. Partout ailleurs c'est l'errance, la grande vadrouille, le report ou l'annulation de meeting", a déclaré le porte-parole du Pôle, Pape Mahawa Diouf.



Mieux, Diouf et ses camarades avancent que leur candidat peut sera réélu au premier tour le 24 février avant même la tombée de la nuit. "Le candidat Macky Sall est sans contexte dans le cœur des Sénégalais. Car il incarne la stabilité, l'humilité, l'éthique et la responsabilité ainsi que le souci permanent de l'inclusion sociale dans l'action publique. Il sera réélu au premier tour le soir du 24 février prochain à 17 heures", promet -il.



Concluant ainsi, que même les observateurs internationaux prédisent un plébiscite dés le premier tour pour celui dont le bilan est élogieux et le cap de l'avenir très clair.