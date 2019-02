Scrutin24février2019 : Madické Niang, seul candidat à n’avoir pas encore voté

Me Madické Niang, même avec son statut de candidat à la présidentielle, se pose en citoyen modèle. Il est dans la queue pour accomplir son devoir citoyen.



«J’ai choisi de suivre les rangs tout simplement parce qu’il s’agit aujourd’hui de faire de sorte que les Sénégalais prennent conscience que ce que j’avais dit se réalisera comme je l’avais soutenu», a-t-il déclaré.



Il a souligné : «je ferai de sorte que tous les Sénégalais aient les mêmes droits. C’est vrai qu’ils ont les mêmes droits devant la loi, c’est la Constitution qui le dit. Et pour cette raison que je ferai de sorte que qu’il en soit ainsi. C’est pourquoi j’ai refusé les passes droits et les privilèges parce que jamais il n’y aura pas de passe droits et de privilèges avec moi».



Le candidat de la Coalition Madicképrésident s’est, par ailleurs, réjoui du fait que «jusqu’à présent, il n’y a pas d’incidents majeurs. Mais, on continue d’être vigilent», a-t-il rappelé.