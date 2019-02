#Scrutin24février2019: le ministre Pape Abdoulaye Seck appelle à une élection "sans violence"

Le Ministre de l'Agriculture a voté à l'école Alassane Alou de la Médina au bureau numéro 6. A sa sortie, Pape Abdoulaye Seck a souhaité une élection sans violence. "J'aimerais que les élections se fassent dans de très bonnes conditions et sans violence et qu'il est impossible de construire un développement Économique et social à la fois harmonieux sans une paix social juste et durable. J’espère que le meilleur gagne", lance-il. Regardez.