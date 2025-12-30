À la veille de l’adresse à la Nation, Y’en a marre interpelle le Président Diomaye Faye sur ses promesses non tenues

À la veille de l’adresse à la Nation du président Bassirou Diomaye Faye, le mouvement Y’en a marre lui a rappelé ses promesses non tenues depuis son dernier discours. Les réformes de la justice, la cherté des loyers, la reddition des comptes ou encore la régulation du secteur pétrolier figurent parmi les dossiers sur lesquels le mouvement exige désormais des actions concrètes et non de simples engagements.



Dans une vidéo, Oumar Cyrille Touré, alias Thiat, coordonnateur du mouvement, a interpellé le chef de l’État : « Votre discours du 31 décembre, M. le Président, doit nous dire où vous en êtes avec les promesses du passé. Après les Assises, vous aviez annoncé des réformes de la justice : réduire les pouvoirs du Procureur, limiter les longues détentions préventives… Vous avez la majorité à l’Assemblée nationale et toutes les lois liberticides : l’arrêté Ousmane Ngom, la loi sur les lanceurs d’alerte, l’abrogation de la loi d’amnistie et pourtant rien n’a été fait ».



Sur la reddition des comptes, le mouvement souligne que plusieurs personnes arrêtées ont été libérées sans qu’aucun procès n’ait eu lieu et interroge sur la gestion des fonds saisis. Concernant le secteur pétrolier, Y’en a marre demande au président où en est la renégociation des contrats et le bilan du pétrole extrait.



Si des efforts ont été notés, notamment dans le secteur du BTP avec la diminution du fer et du béton, le mouvement rappelle que la cherté des loyers à Dakar reste un problème majeur, malgré une loi votée depuis 2014. Il interpelle également le président sur le train de vie de l’État et sur l’indiscipline et la citoyenneté, en rappelant l’arrêt des journées Set Setal et la crise universitaire pour laquelle aucune solution concrète n’a été proposée.



Enfin, Y’en a marre évoque l’emploi des jeunes, les licenciements abusifs, la question de la culture et de la copie privée, ainsi que les arrestations tous azimuts, en demandant au président de passer des promesses à l’action concrète.

