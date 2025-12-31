Parti républicain populaire (PRP) «Déthié Fall a dévoilé plus de tares que de qualités intrinsèques» (Ibrahima Ndiaye)

Après avoir gardé le silence les premières heures qui ont suivi son limogeage du secrétariat national chargé des finances et de la logistique du Parti républicain populaire (PRP), Ibrahima Ndiaye règle ses comptes avec Déthié Fall. Dans une interview parue dans «L’Observateur», ce mercredi, il a estimé que «chaque discours» porté par ce dernier a «laissé un égo surdimensionné, un complexe devant l’esprit libre».



Ibrahima Fall pense aussi qu’au cours de deux décennies de présence sur la scène politique, Déthié Fall «a dévoilé plus de tares que de qualités intrinsèques», précisant que «chaque rencontre avec lui a fossilisé ses difficultés à accepter les facilités que l’autre a dans des domaines de la vie».



Tout en dénonçant un communiqué de limogeage fait dans «l’empressement», Ibrahima Fall assure que «la décision de (le) limoger a été prise sur l’avis d’un bataillon aux ordres, prêt à tout pour satisfaire les désirs d’un chef». Il a nuancé, par ailleurs, le choc de la situation en précisant qu’il «savait, les yeux fermés» et «à coup sûr» que Déthié Fall allait le disgracier.



Interrogé sur ses éventuels regrets relatifs aux propos qui ont valu son limogeage, M. Fall est resté ferme. «Périssent les amitiés que les principes. Personne ne peut réclamer justice ou tirer avantage d’une situation illicite (…) la paix, le respect, la dignité préservée et la conscience tranquille valent mieux que toute autre chose», a-t-il précisé.



Pour rappel, le dimanche 28 décembre, au cours de l’émission Grand Jury de RFM, Ibrahima Fall a jugé «décevant» et «mitigé» les 20 premiers mois de la gouvernance de la formation au pouvoir, dont le PRP est un allié. Dans la foulée de cette intervention, il a été limogé par Déthié Fall (actuel ministre des Infrastructures), qui trouve ses propos «incompatibles avec la ligne du parti».