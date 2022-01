Scrutins-Locales 2022 : Thierno Alassane Sall appelle la presse à fixer les yeux sur Thiès

Le leader de Rewum Ngor (République des valeurs) et candidat à la mairie de la commune de Thiès (70km de Dakar) a lui aussi effectué son vote à l’instar des autres candidats de la cité du rail. Thierno Alassane Sall (Tas) a dénoncé les retards dans le démarrage du scrutin notés dans presque tout le territoire national. Selon lui, « Thiès sera un enjeux comme Dakar et Ziguinchor ».



« Malgré les deux (2) ans de préparations, le processus de départ a été extrêmement difficile. De nombreux centres à Dakar, à Thiès et partout ailleurs, ce démarrage a été tardif. Et on va vers des prolongations certainement, et un dépouillement assez difficile », a regretté le candidat à la ville de Thiès.



Dans ces conditions, a lancé Thierno Alassane Sall, « les acteurs doivent faire preuve de beaucoup de retenue, de sérénité et de compréhension pour pouvoir faire les choses dans les règles de l’art ».



M. Sall, cependant, a relevé quelques manifestations autour de son centre de vote et dans d’autres centres, dans commune de Thiès Ouest, qui, selon lui, « l’une des communes les plus disputées du Sénégal ».



Comme pour inviter la presse nationale et internationale à faire focus, le leader de Rewum Ngor a déclaré : « Malgré ce que veut dire une certaine presse nationale et internationale fixant les yeux sur le Sud et sur Dakar, Thiès sera un enjeu. Je suis convaincu qu’il peut y avoir des surprises ».