Secteur des Arts et de la Culture : Macky offre une enveloppe de 3 milliards de F Cfa

Le président de la République, Macky Sall, vient en aide au secteur des Arts et de la Culture dont les activités ont été lourdement impactées par la pandémie du coronavirus. Il a annoncé ce mercredi 3 juin 2020, en Conseil des ministres, une enveloppe de trois (3) milliards de F Cfa en guise d'appui spécifique.



"Aussi pour permettre une reprise des activités économiques du secteur dans le cadre du Programme de Résilience Economique et Social (PRES), le Chef de l’Etat a par ailleurs décidé, compte tenu de l’ajournement de certaines activités majeures de l’Agenda culturel national, de la mise en place d’un appui spécifique de trois (3) milliards FCFA , affecté au secteur des Arts et de la Culture", peut-on lire dans le communiqué.