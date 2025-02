Secteur primaire : l’intersyndicale en grève les 19, 20 et 21 février prochain

L’intersyndicale du secteur primaire a tenu, le vendredi 7 février 2025, une réunion d’évaluation de ses préavis de grève, arrivés à expiration. À l’issue des discussions, les syndicats ont décidé de mettre en place un premier plan d’action, dénonçant l'inaction des autorités compétentes.



Dans un communiqué, la coordination de l’intersyndicale fustige «l’inertie du gouvernement et plus précisément du Ministre de la Fonction publique, M. Olivier Boucal, pour son mutisme à l’égard des organisations syndicales du secteur primaire».



Pour exprimer son mécontentement, l’intersyndicale a défini plusieurs actions. « Un débrayage suivi d’une assemblée générale est prévu le lundi 17 février 2025 à partir de 10 heures. Durant cette journée et celle du mardi 18 février, les syndicalistes porteront des brassards rouges. Une tournée de sensibilisation et de mobilisation auprès des travailleurs se tiendra le mardi 18 février.



L’intersyndicale annonce par ailleurs une grève générale de 72 heures prévue du mercredi 19 au vendredi 21 février 2025, sur l’ensemble du territoire national. L’intersyndicale appelle «tous ses membres au respect scrupuleux du plan d’action ».