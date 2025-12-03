Casamance : le "Jungler" Sana Manjang, ancien homme de main de Yayah Jammeh, arrêté et extradé en Gambie

Ancien membre des "Junglers", connus comme "un escadron de la mort" mis en place par le président Yayah Jammeh, le lieutenant-colonel Sanna Manjang a été arrêté dans la matinée du samedi 29 novembre en Casamance et extradé dans son pays, au cours d'une opération conjointe de sécurisation effectuée par les armées sénégalaises et gambiennes.



L’information de cette arrestation a été donnée par le ministre de la Communication du gouvernement gambien, Lamin Jabbi, qui a salué la "coopération constante et la solidarité" des autorités sénégalaises "dans les dossiers relevant de la sécurité régionale et de la justice".



Cette interpellation de Sanna Manjang intervient à la suite du mandat d'arrêt international émis à son encontre en février 2025 par le Tribunal de première instance de Banjul, conformément aux conclusions et recommandations des travaux de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC).



L’ancien proche de Yayah Jammeh est suspecté d’être impliqué dans plusieurs crimes graves et disparitions forcées dont : l’assassinat du journaliste Deyda Hydara (2004), l’implication dans le massacre de plus de 60 migrants ouest-africain (2005), la disparition de l’agent de renseignement Daba Marena et de ses collèges (2006).