Sécurité Maritime: 384 capitaines d'embarcations formées à Mbour sur des techniques de navigation

Trois cent quatre-vingt-quatre (384) capitaines d’embarcations prennent part depuis lundi matin à une formation

sur les techniques de navigation et la sécurité maritime.



"Cette 9e formation, [qui] entre dans le cadre de la professionnalisation des acteurs, est essentiellement axée sur la sécurité liée aux embarcations non pointées", a expliqué directeur des gens de mer, du travail maritime et de la formation à l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), El Hadj Aboubacar Faye sur le site de l'Agence de presse sénégalaise.



Il explique à nos confrères que "le plus important, c'est de pouvoir échanger avec les acteurs de la pêche, qui sont des professionnels évoluant dans un milieu assez difficile". M. Faye considère qu'il est important de les doter d'outils leur permettant de mener leurs opérations en toute sécurité et préserver des vies humaines en mer. Le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall, estime que "cette formation est une demande sociale au vu des mutations que connaît" sa commune. "Tous les secteurs d'activités doivent être concernés et la pêche ne doit pas être en reste", a-t-il fait valoir.



Selon le maire, l'exploitation du pétrole du gisement Sangomar devrait créer des opportunités que les populations de Mbour doivent savoir saisir. "Des bateaux navettes, des plateformes pétrolières sont appelés à accoster et nous espérons que la localité abrite un port pour les accueillir. Nous devons donc nous y préparer", a-t-il poursuivi.



Le directeur de l'Ecole nationale de formation maritime, Babacar Faye, précise à l'APS que cette formation, d'une durée de cinq jours, va porter, entre autres, sur le code de la route maritime, la réglementation des pêches, le balisage, la météorologie ou encore le secourisme.



Des formations de ce genre ont été organisées à Saint-Louis (1500 capitaines formés), Saly et Guéréo (région

de Thiès), avec respectivement 170 et 270 capitaines formés. A Ziguinchor, 200 personnes en ont bénéficié.