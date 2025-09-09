Sécurité alimentaire : SOS Villages d'Enfants et Auchan lancent "Green Project-Terres solidaires " pour les populations vulnérables

SOS Villages d'Enfants au Sénégal, en partenariat avec la Fondation Auchan et Auchan Sénégal, a procédé, ce mardi, au lancement officiel du projet « Green Project – Terres solidaires ». Ce projet vise à améliorer l'état nutritionnel des populations vulnérables en promouvant des systèmes alimentaires durables. Il a également pour objectif de renforcer l'autosuffisance alimentaire du Sénégal et de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région de Kaolack (centre).



« Green Project – Terres solidaires » répond à un enjeu majeur : « prévenir les risques de malnutrition et améliorer le bien-être nutritionnel des personnes en situation de vulnérabilité ». Le projet entend y parvenir « à travers la promotion de pratiques alimentaires équilibrées et respectueuses de l’environnement », contribuant ainsi à bâtir des « communautés plus résilientes et solidaires ».



Au-delà de son impact sur la santé, cette initiative illustre une approche inclusive qui favorise le lien social, encourage les pratiques locales durables et démontre que la coopération entre acteurs institutionnels, entreprises et communautés peut transformer la vie des familles.



Mme Hanan Boutahha, Directrice générale d'Auchan Retail Sénégal, s'est exprimée sur le choix du projet : « Plus de 100 entreprises et associations ont participé à ce concours. Ce qui a fait la différence, c'est le sérieux du projet et la nutrition qui est au cœur de notre métier. C'est un vrai trait d'union avec ce que nous faisons tous les jours. C'est cet accompagnement, ce sérieux, ce projet structuré que SOS Villages d'Enfants nous a présenté et qui a orienté notre choix. Ce n'est pas qu'une sélection nationale, c'est une sélection internationale. Nous étions en compétition avec d'autres pays et, même si nous avions des projets d'excellente qualité, c'est cette association qui l'a emporté. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être à leurs côtés. »



Le choix de Kaolack, selon Mme Boutahha, est également un « choix de cœur ». « C'est une histoire avec Kaolack qui dure depuis très longtemps. Nous ne sommes pas seulement des magasins qui s'implantent dans des villes, nous sommes aussi des magasins qui essayent de développer notre écosystème. À travers cet écosystème, il y a les associations. La preuve est à Kaolack : en banlieue et en région, nous arrivons à avoir un impact et à aider les personnes les plus vulnérables à se développer. »



Papa Daouda Diop, Directeur national de SOS Villages d'Enfants au Sénégal, a précisé que le « Green Project – Terres solidaires » est le fruit d'une « longue compétition » remportée grâce au soutien d'Auchan. « Ce projet a été porté par Auchan au niveau national, car la compétition était internationale », a-t-il ajouté.



Il a souligné que le projet permet de répondre au défi du « Village d'enfants » en matière de prise en charge des besoins nutritionnels des enfants et des communautés. « Le projet vise à impacter directement 800 personnes et indirectement 2 400 personnes. Auchan soutient cette initiative à hauteur d'environ 21 650 000 francs », a-t-il précisé.



Enfin, Papa Daouda Diop a indiqué que le projet a une durée de deux ans. « Ce n'est pas un don ponctuel. Il durera deux ans, pendant lesquels nous serons aux côtés des équipes d'Auchan pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation », a-t-il conclu.



La cérémonie a été marquée par la signature d'une convention de partenariat et la remise d'un chèque symbolique en appui à la mise en œuvre du projet.

