Sécurité alimentaire en Afrique malgré l'essor du commerce régional : l'AATM 2025 appelle à une résilience structurelle

« La sécurité alimentaire s'est considérablement détériorée en Afrique au cours des cinq dernières années, la sous-alimentation touchant désormais 20,2 % de la population africaine », selon la 8e édition de l'Africa Agriculture international, lancée le mardi 16 décembre 2025 à Dakar.



Publié par Akademiya2063 et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), le rapport AATM 2025 analyse les échanges commerciaux et la compétitivité du riz, ainsi que le rôle du commerce des engrais dans la réalisation de la sécurité alimentaire. Le rapport indique que même si le commerce agricole intra-africain a triplé, passant d'environ 6 milliards de dollars américains en 2003 à près de 20 milliards de dollars américains en 2023, la facture des importations agricoles de l'Afrique reste élevée.



D’après le rapport, cette situation rend le continent vulnérable aux tensions tarifaires, aux chocs climatiques et aux conflits mondiaux, qui ont exacerbé la faim et la malnutrition. « Cette forte augmentation indique que 73 millions de personnes supplémentaires souffrent d'insécurité alimentaire modérée ou grave, la majeure partie de cette hausse ayant eu lieu entre 2019 et 2020 », indique le rapport.



Ce résultat décevant en matière de sécurité alimentaire découle de plusieurs facteurs, « notamment le développement limité des systèmes agroalimentaires nationaux, exacerbé par les changements climatiques, les conflits et l'instabilité politique, ainsi que par des chocs mondiaux majeurs, en particulier les tensions géopolitiques, les guerres commerciales, le conflit russo-ukrainien et le ralentissement économique consécutif à la pandémie de Covid-19 », note-t-il.



Le rapport propose des recommandations de changement de politique, telles que la création d'infrastructures et d'un environnement facilitant le commerce intracontinental, ainsi que des politiques visant à réduire la crise de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. Les principales recommandations politiques de l'AATM pour 2025 comprennent le renforcement des marchés régionaux et la réduction des barrières commerciales afin de réduire l'insécurité alimentaire.



Le rapport préconise également un renforcement de la résilience des systèmes alimentaires régionaux grâce à des investissements dans la productivité, la logistique et les chaînes d'approvisionnement.

