Sécurité autoroutière: une Convention de partenariat innovant signée entre l’Autoroute de l’Avenir et Copadex

Ce Vendredi 20 Novembre, Mme Raïssa Fall Diop, Directrice de la Stratégie de l’Autoroute de l’Avenir et Monsieur Khalil Ndiaye Responsable COPADEX Sénégal (Représentant de Michelin au Sénégal) ont procédé à la signature de la convention d'un partenariat innovant.



Ce projet consiste à l’installation de bornes à air accessibles gratuitement aux clients sur les aires de repos de l’Autoroute à Rufisque en sens 1 et à Thiaroye en sens 2



Ce partenariat s’inscrivant dans la continuité des campagnes de vérification gratuites organisés les veilles de grands départ par La Direction en charge de la Sécurité routière représentée ce jour par Marie Françoise Sarr, Directrice QSE de la SECAA, et Ibrahima senghor, Chargé Sécurité Routière.



Nos clients pourront très prochainement charger leurs pneus gratuitement sur nos aires de repos et bénéficier des conseils avisés de nos volontaires sécurité routière.



L'occasion a été également choisie pour remercier les parties prenantes à savoir la Direction des Infras représenté par Mohamed Diop chargé de projets et BAMBA ADAMA en charge de la maintenance des équipements.