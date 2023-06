Sécurité dans les points de vente de moutons: le ministre de l'Intérieur donne des assurances

Antoine Félix Diome a visité, ce lundi, en compagnie du Premier ministre, Amadou Ba, du ministre en charge des Inondations, Issakha Diop, les points de vente des petits ruminants de Dalifort, le forail de Rufisque et du Stade Leopold Sedar Senghor. Le ministre de l’Intérieur a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité dans les différents points de vente de moutons.



« C'est sur instruction du président de la République Macky Sall et sous la coordination du Premier ministre que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité au niveau des différents points de ventes », a indiqué Antoine Diome.



Il a souligné que les mêmes mesures de sécurité ont été prises sur toute l’étendue du territoire national en rapport avec l’administration territoriale assistée des différentes forces de sécurité.



« Je lance un message à l'endroit de toutes les populations qui souhaiteraient venir s'approvisionner en mouton à trois jours de la Tabaski, qu'elles peuvent en toute sécurité et de façon tranquille, venir acheter leur mouton sans que rien ne leur arrive », a dit le ministre de l’Intérieur.



Concernant la nature juridique du terrain qui abrite le parc des petits ruminants de Rufisque, le ministre de l'Intérieur assure qu'instruction a été donnée au préfet de faire le point sur la nature administrative du terrain.