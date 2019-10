Sécurité de la première dame en question: quand Marième Faye Sall s’expose à des dangers

Depuis l’accession de leur couple au pouvoir en 2012, la première dame Marième Faye Sall, démontre quotidiennement que la fonction n’a pas de prise sur elle. Imprévisible et spontanée, elle a du mal à s’encombrer de protocole lors de ses sorties. Ce qui donne du fil à retordre à ses services et remet en perspective la sécurité, selon L’Obs.

La semaine dernière à New York, la première dame a décidé de subir l’affront, là où d’autres se seraient repliées par prudence, dans le hall de la Maison du Sénégal. Sur la vidéo qui circule sur le web, on la voit faire face, durant plus de 2 minutes, à la colère des expatriés, avec une ceinture sécuritaire qui aurait pu se laisser surprendre par le jet d’un projectile.



A la veille de la Tabaski, l’épouse du chef de l’Etat était sortie avec un seul garde du corps pour faire du shopping dans le centre-ville de Dakar. Démasquée par une foule, elle est assiégée et acculée dans une boutique. La presse a parlé d’exfiltration pour montrer l’imprudence de la première dame.



Même si la première dame n’évolue pas dans un cadre juridique défini, il n’en demeure pas moins que sa biologique figure en bonne place à côté de celle du président de la république, sur le site officiel de la présidence. Cette mission est conjointement assignée à des éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign) et à ceux de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip).