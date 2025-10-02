Sécurité électrique : Les acteurs territoriaux de Kolda sensibilisés sur l’obligation du contrôle de conformité des installations

La capitale du Fouladou a abrité ce jeudi un Comité régional de développement (CRD) consacré à la sécurité des usagers de l’électricité. L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les acteurs territoriaux sur l’importance du contrôle de conformité des installations électriques intérieures, une obligation rendue effective par le décret n°1333 du 8 juin 2017.



Ce contrôle, préalable indispensable à toute mise sous tension, relève du Conseil sénégalais des usagers de l’électricité (COSSUEL). Son directeur général, Samba Dieng, présent à Kolda, a rappelé que « tout distributeur d’électricité, avant de procéder à la mise sous tension d’une installation nouvelle ou rénovée, est tenu d’exiger une attestation de conformité ». Cette attestation est délivrée par le COSSUEL, garantissant ainsi que les installations respectent les normes de sécurité en vigueur.



Le DG du COSSUEL a insisté sur un point central : « la base de la sécurité électrique, c’est le matériel ». Il a ainsi lancé un appel pressant aux acteurs de la chaîne de sécurisation afin de lutter contre la prolifération du matériel contrefait, souvent à l’origine des accidents domestiques, des sinistres dans les marchés et des incidents dans les lieux publics.



Dans la perspective de renforcer la proximité et l’efficacité de son action, le COSSUEL ouvrira bientôt une antenne régionale à Kolda. Cette structure sera suivie de sessions de formation à l’endroit des électriciens locaux, afin de les outiller sur les normes et pratiques de sécurité électrique.



Cette initiative marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation des installations électriques, et constitue une réponse directe aux préoccupations des usagers du Fouladou.