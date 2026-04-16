Kolda : l’inspecteur d’académie appelle à une mobilisation contre la drogue en milieu scolaire

L’inspecteur d’académie de Kolda, Mamadou Diop, a lancé un appel pressant à la mobilisation de tous les acteurs pour lutter contre la présence de la drogue en milieu scolaire. Il s’exprimait ce jeudi 16 janvier, à l’occasion d’un Comité régional de développement (CRD) consacré à la présentation du rapport annuel de performance de l’académie.



Face aux autorités administratives, éducatives et aux partenaires de l’école, Mamadou Diop n’a pas minimisé l’ampleur du phénomène. « C’est un phénomène qui est en train de se développer et qui risque de nous coûter très cher au niveau de nos écoles », a-t-il alerté, soulignant la nécessité d’une réaction rapide et concertée.



Pour le patron de l’académie, la riposte doit être collective. Il a ainsi insisté sur « la conjonction des forces » afin d’éradiquer ce fléau et préserver l’avenir des élèves. « Il nous faut nous mobiliser pour faire en sorte que cette drogue soit sortie de l’école afin de sauver les enfants », a-t-il martelé.



Sur le plan des performances scolaires, l’académie de Kolda affiche des résultats encourageants à certains niveaux. Les examens du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) enregistrent en effet de bonnes performances, plaçant la région parmi les meilleures.



Toutefois, des défis persistent, notamment au niveau du baccalauréat. En 2025, le taux de réussite s’établit à 39 %, en légère progression de deux points par rapport à 2024 où il était de 37 %. Un résultat jugé encore insuffisant par les autorités académiques.



Dans ce contexte, Mamadou Diop a invité à maintenir la dynamique de concertation instaurée lors du forum sur l’éducation organisé l'année dernière. Il a plaidé pour le renforcement de la cohésion entre les différents acteurs du système éducatif afin d’inscrire durablement l’académie dans une trajectoire d’amélioration des performances, en particulier au baccalauréat.



Cette rencontre du CRD aura ainsi permis non seulement de faire le point sur les acquis et les insuffisances, mais aussi de poser les bases d’une action collective face aux défis émergents, dont la lutte contre la drogue en milieu scolaire apparaît désormais comme une priorité.