Éducation à Ziguinchor : Scolarisation record à 100 % mais chute du Bac sous les 39 %

L’Académie de Ziguinchor affiche des indicateurs de scolarisation exceptionnels, plaçant la région au 2ème rang national pour le préscolaire, tandis que le taux brut de scolarisation à l’élémentaire franchit la barre symbolique des 100 %. Lors de la revue annuelle tenue ce jeudi 16 avril 2026, les autorités ont toutefois pointé du doigt une contre-performance majeure au baccalauréat, où le taux de réussite a chuté sous les 39 %, soit une régression de près de 3 pointspar rapport à l'année précédente et un écart important avec l'objectif initial de 46 %.







Contrastant avec les difficultés du secondaire, les résultats du cycle primaire et moyen confirment une dynamique de progression avec des taux de réussite respectifs de 91 % au CFEE et de 82 % au BFEM, des chiffres largement supérieurs à la moyenne nationale. L’adjoint au gouverneur, Alsény Bangoura, s’est félicité de cette base solide tout en appelant à une remobilisation pour stabiliser le niveau des lycées et inverser la courbe descendante du baccalauréat.







Un autre signal d’alerte concerne la filière scientifique, qui attire moins de 10 % des candidats de la région. Pour remédier à cette faible orientation, les acteurs de l'éducation préconisent un renforcement immédiat de la formation des enseignants et une modernisation des équipements scientifiques dans les établissements. En matière de gouvernance, si les comités de gestion sont globalement fonctionnels, l'Inspection d'académie mise sur une implication accrue des communautés locales pour soutenir les efforts de l'État.







L'objectif du plan de travail annuel en cours est de capitaliser sur les acquis de l'élémentaire pour relever le défi du secondaire. Les autorités comptent s'appuyer sur les bonnes pratiques locales pour améliorer durablement les résultats scolaires et encourager davantage d'élèves à embrasser les carrières scientifiques, jugées essentielles pour le développement régional.

