Kédougou : Quatre dragues d'orpaillage neutralisées par le GARSI 2

La traque contre l'exploitation illégale des ressources minières s'intensifie dans le sud-est du Sénégal. Ce vendredi 20 février 2026, une opération coup de poing menée par les éléments du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI 2) a permis de neutraliser un important site d’orpaillage clandestin situé entre les localités de Saeinsoutou et Bandikoto,(kedougou/Sud-Ouest).



L'intervention, déclenchée entre 15 h 30 et 18 h, a ciblé la rive gauche de la Falémé suite à des renseignements précis. Sur place, les forces de sécurité ont procédé à la destruction de quatre dragues. Ces engins, véritables fléaux pour l'écosystème, sont utilisés pour extraire l'or directement dans le lit du fleuve, provoquant une pollution massive et une dégradation irréversible des cours d'eau.



Menée par le détachement basé en poste avancé à Saeinsoutou, l'opération s'est déroulée sans incident majeur. Elle s'inscrit dans une stratégie globale de sécurisation de la zone aurifère, visant à assécher les sources de revenus de l'économie souterraine tout en protégeant les ressources naturelles vitales pour les populations locales.