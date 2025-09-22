Sécurité maritime : le Sénégal au centre des patrouilles conjointes dans la sous-région

La Marine nationale sénégalaise joue un rôle clé dans le dispositif de sécurité régionale. Depuis le 17 septembre 2025, des patrouilles maritimes conjointes réunissant le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal ont été lancées, lors d’une cérémonie officielle organisée à Bissau. L’événement s’est tenu à bord de l’OPV Niani, navire de la Marine nationale sénégalaise accosté au port de la capitale bissau-guinéenne.
Le contre-amiral Abdou Sène, chef d’état-major de la Marine nationale, a pris part à la conférence des chefs d’état-major des marines et des gardes-côtes de la région, qui s’est déroulée à bord du Niani. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la coordination assurée par le Centre multinational de la Zone G de la CEDEAO, structure dédiée au renforcement de la coopération maritime.
Pour cette opération, « le navire sénégalais a embarqué des marins en provenance des pays voisins afin d’assurer, jusqu’au 21 septembre 2025, une surveillance conjointe des espaces maritimes de la sous-région. L’objectif est de lutter contre les menaces maritimes, notamment la pêche illicite, le trafic et la piraterie. »
Selon les informations de PressAfrik, ces patrouilles régionales s’inscrivent dans le cadre du renforcement de l’architecture intégrée de sécurité maritime de la CEDEAO, un dispositif visant à mutualiser les moyens et à consolider la coopération entre les marines des pays membres.
