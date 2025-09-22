Sécurité maritime : le Sénégal au centre des patrouilles conjointes dans la sous-région

La Marine nationale sénégalaise joue un rôle clé dans le dispositif de sécurité régionale. Depuis le 17 septembre 2025, des patrouilles maritimes conjointes réunissant le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal ont été lancées, lors d’une cérémonie officielle organisée à Bissau. L’événement s’est tenu à bord de l’OPV Niani, navire de la Marine nationale sénégalaise accosté au port de la capitale bissau-guinéenne.Le contre-amiral Abdou Sène, chef d’état-major de la Marine nationale, a pris part à la conférence des chefs d’état-major des marines et des gardes-côtes de la région, qui s’est déroulée à bord du Niani. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la coordination assurée par le Centre multinational de la Zone G de la CEDEAO, structure dédiée au renforcement de la coopération maritime.Pour cette opération, « le navire sénégalais a embarqué des marins en provenance des pays voisins afin d’assurer, jusqu’au 21 septembre 2025, une surveillance conjointe des espaces maritimes de la sous-région. L’objectif est de lutter contre les menaces maritimes, notamment la pêche illicite, le trafic et la piraterie. »Selon les informations de PressAfrik, ces patrouilles régionales s’inscrivent dans le cadre du renforcement de l’architecture intégrée de sécurité maritime de la CEDEAO, un dispositif visant à mutualiser les moyens et à consolider la coopération entre les marines des pays membres.