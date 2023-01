Sécurité routière : chez les transporteurs publics, les avis divergent sur l’application des mesures

Suite à l’accident de Kaffrine, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures parmi lesquelles, l’interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23 heures et 5 heures et l’interdiction de toute transformation de véhicules visant à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires. Des mesures qui entrent en vigueur ce jeudi, mais ne font pas l’unanimité chez les transporteurs publics interurbains.





Le responsable du garage Keur Baye Niasse de Castors n’est pas d’accord sur les mesures arrêtées par le gouvernement. Selon Pape Diouf, cela comporte des risques au niveau du trafic interurbain et des agressions au niveau des gares routières. Il dénonce le fait que les acteurs du secteur ne soient jamais impliqués dans la prise de décisions et demande au gouvernement de revoir les mesures.





Pour sa part, Amadou Diallo, responsable du garage Bourguiba se dit prêt à se conformer aux mesures arrêtées par le gouvernement. Il compte les appliquer à la lettre. Regardez la vidéo !

Moussa Ndongo

