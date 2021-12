Sédhiou : 27 hectares de récolte d’arachides ravagés par des flammes

27 hectares de récolte d’arachides ravagés par des flammes. L’incendie dont l’origine n’est pas encore connue, s’est produit dans la nuit du jeudi au vendredi, à Kokoumba, une localité située dans la commune de Djirédji.



L’incendie a ravagé toute la production de Mamadou Badji, ainsi que ses matériels agricoles. Je suis venu dans cette localité pour travailler, mais ce que j’espérais ça n’allait pas, c’est presque détruit par l’incendie. On n’a pas les matériels pour travailler et on a dépensé beaucoup d’argent pour pouvoir récolter. Je parvenais à nourrir toute la famille grâce à mes récoltes maintenant tout est détruit, c’est vraiment décourageant », se désole-t-il.



Le maire de Djirédji reconnait la bravoure de ce dernier, qu’il considère comme le meilleur producteur agricole du Boudié (Sédhiou). Mamadou Lamine Diawara appelle à un élan de solidarité à l’égard d’un homme qui a tout perdu. « Nous interpellons l’Etat central au niveau du gouvernement, que ça soit le ministère de la solidarité nationale, aussi le ministère de l’Agriculture».



Selon le correspondant d’Iradio, l’alerte a été donnée aux environs de minuit, les soldats de la 43e compagnie d’incendie de secours sont intervenus. Ils n’ont pas pu maîtriser les flammes après des heures de manœuvre. 27 hectares de récolte d’arachides soigneusement rassemblés sont partis en fumée.



La gendarmerie a ouvert une enquête, des témoignages concordants privilégient la piste d’un incendie criminel.