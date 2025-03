Sedhiou - Plan Diomaye pour la Casamance : Goudomp accueille la réunion du comité de pilotage

La ville de Goudomp, dans la région de Sédhiou, a abrité la rencontre décentralisée du Comité régional de pilotage du Plan spécial 2024-2025 pour le retour des populations déplacées. Sous l'autorité du Gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, cette réunion marque une étape clé dans la mise en œuvre du programme visant à favoriser la réinstallation des populations ayant fui les conflits en Casamance.



Pour cette première phase du programme, la commune de Djibanar, qui compte 23 villages déplacés, a été identifiée comme bénéficiaire d’importantes infrastructures scolaires ainsi que de kits sociaux, comprenant notamment des transferts monétaires destinés aux ménages vulnérables.



Le maire de Djibanar, Ibou Diallo Sadio, a exprimé sa satisfaction face aux efforts déployés pour améliorer les conditions de vie de ses administrés. « C'est un grand soulagement pour nos populations qui ont longtemps souffert. Ces infrastructures et aides financières permettront à de nombreuses familles de retrouver une stabilité », a-t-il déclaré.



Cette deuxième réunion du comité de pilotage a permis de désigner les localités qui accueilleront les nouvelles infrastructures scolaires et sanitaires. Une attention particulière sera accordée aux zones les plus touchées par les déplacements forcés.



En parallèle, une opération de recensement des ménages vulnérables sera menée afin d’identifier les bénéficiaires des transferts monétaires, dont le montant global s’élève à 140 millions de FCFA, selon le gouverneur Diadia Dia.



Ce programme s'inscrit dans la volonté des autorités sénégalaises d’accompagner le retour durable des déplacés en Casamance, en garantissant un accès aux services sociaux de base et en soutenant la reconstruction économique des communautés affectées.



La tenue de cette réunion à Goudomp marque ainsi une avancée significative dans le Plan Diomaye pour la Casamance, témoignant de l’engagement des autorités à rétablir la paix et à améliorer les conditions de vie des populations de la région.