Sédhiou : le scanner du centre hospitalier Amadou Tidiane Ba hors service depuis 2024

Le centre hospitalier Amadou Tidiane Ba de Sédhiou fait face à une situation préoccupante : son scanner est hors service depuis 2024. Ce qui cause des perturbations à la prise en charge des patients nécessitant des examens médicaux spécialisés. Le diagnostic repose sur une pièce défectueuse, dont le remplacement est estimé à 52 millions de francs CFA. Selon des sources hospitalières rapportées par Radio Sénégal Internationale (RSI) dans son flash d'information de ce jeudi 6 février, cette pièce a déjà été commandée, mais sa disponibilité demeure en attente.



En attendant le remplacement du matériel défectueux, les patients nécessitant des examens de scanner sont contraints de se rendre dans d'autres hôpitaux , notamment à Ziguinchor et Kolda. "La prise en charge gratuite des évacuations vers Ziguinchor et Kolda est une réponse bienvenue, mais la solution durable reste la remise en service rapide de l'équipement défectueux", a indiqué la même source citée plus haut.