Sédhiou: un camion heurte un arbre, fait 1 mort et 14 blessés dont 3 graves

Les gros porteurs continuent de tuer sur les routes. Après 7 morts dénombrés dans 3 accidents survenus mercredi, entre Mboro, Dakar, et Linguère, un autre accident s'est produit ce jeudi 3 décembre à Sédhiou (sud). Le bilan fait état de 1 mort et 14 blessés dont 3 dans un état grave. Tous des élèves au Collège Mamadou Mané de Sédhiou.



La victime, qui a rendu l'âme sur le coup, était en classe de 5eme. A l'origine du sinistre, un camion de sable transportant 15 élèves du village Bamacounda qui a terminé sa course dans la forêt.



Selon Sud Fm qui a recueilli le témoigne d'une élève qui était dans la cabine, le chauffeur manipulait son téléphone portable avant perdre le contrôle du véhicule. Il a terminé sa course dans la forêt en heurtant violemment un arbre. Il a pris la poudre d'escampette.



Le corps sans vie et les blessés ont été transportés à l'hôpital de Sédhiou.