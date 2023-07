Sédhiou : une jeune fille décède après s'être accidentellement tiré une balle avec un fusil de chasse

Une jeune fille prénommée M. Badji a perdu la vie dans des circonstances tragiques dimanche dernier, dans le village de Koussy, situé dans la région de Sédhiou. Selon les informations fournies par Le Quotidien, la victime s'est malencontreusement tiré une balle avec un fusil de chasse, ce qui a entraîné sa mort après son évacuation à l'hôpital régional.



D'après les premiers rapports cde l'enquête, l'arme en question appartenait à l'oncle de la jeune fille. Suite à cet incident, les autorités locales ont rapidement réagi et l'oncle a été arrêté par la gendarmerie pour des interrogatoires approfondis. D’après le journal, l’enquête permettra de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident dramatique, mais aussi à déterminer comment la jeune fille a pu se retrouver en possession de l'arme à feu et pourquoi celle-ci était chargée.



Cet événement tragique a plongé la communauté de Koussy dans une profonde tristesse et émotion. Les habitants du village se sont rassemblés pour exprimer leur soutien à la famille éplorée et partager leur peine.